Наиболее благоприятные условия рынка труда для пенсионеров в России сложились в Москве, Петербурге и ряде областей Черноземья, менее комфортно пенсионерам работается в Чечне, Тыве и на Алтае, свидетельствует исследование РИА Новости.

В последние годы безработица в России достаточно уверенно снижается. На начало 2019 года доля безработных в стране составляла 4,9%, а по итогам исследования в июле — сентябре — 4,4%, что является историческим минимумом. Для сравнения: еще в 2016 году доля безработных в среднем по стране была выше 5,5%, а в 2000 году уровень безработицы в России по методологии Международной организации труда достигал почти 11%. Эксперты отмечают, что безработица в России опустилась до уровня развитых стран.

Ситуация с безработицей и занятостью сильно разнится от региона к региону. В одних субъектах РФ наблюдается острая нехватка работников, в ряде других очень сложно устроиться на работу. Особую актуальность проблема трудоустройства имеет для пенсионеров.

Результаты исследования РИА Новости свидетельствуют, что ситуация на рынке труда для пенсионеров в регионах РФ характеризуется достаточно высокой неоднородностью. Значение индекса в текущем рейтинге изменяется в диапазоне от 79,9 до 19,2 балла. При этом в среднестатистическом регионе значение индекса составляет порядка 46, а у 80% регионов в рейтинге индекс находится в диапазоне от 30 до 60.

Первые места в рейтинге занимают с большим отрывом Москва и Санкт-Петербург, как и год назад. У двух крупнейших городов индекс составил 79,9 и 77,1 балла соответственно. Эксперты считают, что в Москве и Санкт-Петербурге возможности для работы пенсионеров находятся на очень хорошем уровне в сравнении с другими регионами.

Как свидетельствует статистика, многие пенсионеры продолжают работать и получать достойную зарплату, а если даже лишаются работы, то могут значительно легче, чем в других регионах, найти новую. Москва по трем индикаторам (уровень безработицы среди пенсионеров, возраст дожития и уровень зарплат пенсионеров) показала наивысший результат, а Санкт-Петербург стал лидером по двум индикаторам (уровень безработицы среди пенсионеров и уровень их зарплат).

Помимо этих четырех регионов в первую десятку входят Белгородская область со значением индекса 61,6 балла, Курская область (61 балл), Калужская область (60,8 балла), Татарстан (60,1 балла), Воронежская область (59,5 балла) и Севастополь (58,8 балла).

На другом конце рейтинга расположились в основном национальные республики, что говорит о невысокой привлекательности рынка труда для пенсионеров в них. Последние четыре строчки заняли Тыва, Чеченская Республика, Республика Алтай и Карелия. Индекс привлекательности этих регионов не поднимается выше 28 баллов. В этих четырех регионах и в особенности в Тыве большинство индикаторов находятся на очень низком уровне. Например, Тыва по пяти индикаторам из девяти занимает места в последней десятке среди всех регионов.