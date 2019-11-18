В Банки.ру продолжаются атмосферные и успевшие многим полюбиться OFFICEPARTY. Уже 26 ноября пообщаться со своей аудиторией и рассказать о планах на будущее придет Газпромбанк. Встреча будет посвящена «Умной карте» — инновационному продукту на рынке «карточных» программ лояльности.

Руководители третьего банка страны также поделятся информацией о том, какие уникальные предложения будут подготовлены для розничных клиентов в приближающемся 2020 году. Не обойдется и без сюрпризов.

Во встрече примут участие заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс, первый вице-президент, куратор розничного бизнеса Алексей Попович, первый вице-президент Сергей Меднов, вице-президент — начальник департамента цифровых технологий Виктор Яковлев. Команда банка готова к открытому диалогу с гостями. Если вы давно хотели что-то узнать, но боялись спросить, — самое время зарегистрироваться по ссылке.

Ведущая встречи — исполнительный директор Банки.ру Елена Ищеева.

Начало мероприятия — 19:00.

Адрес: Москва, ул. Одесская, д. 2, БЦ «Лотос», башня А, 19-й этаж.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 (495) 665-52-55.