Регионом с наибольшими темпами роста зарплат в 2019 году стала Тыва: в январе — августе средний заработок здесь увеличился на 13% по сравнению с теми же месяцами прошлого года. Также в тройку лидеров вошли Севастополь с показателем 11,6% и Костромская область с 10,9%. Об этом сообщают «Известия» , ссылаясь на данные Росстата.

Регионом с наименьшим темпом роста зарплат оказался Санкт-Петербург: здесь они увеличились на 3,6%. Предпоследнюю строчку рейтинга заняла Северная Осетия с показателем 3,7%. В Калининградской области зарплаты росли в среднем на 4%. Москва оказалась в середине рейтинга ближе к верхним позициям с темпом увеличения 8,5%. В среднем по стране зарплаты в январе — августе выросли на 7,8% к тому же периоду прошлого года.

Как сообщили во ВНИИ труда, на рост заработной платы влияют показатели производственной и финансовой деятельности субъектов. В Костромской области и Севастополе по итогам восьми месяцев отмечен высокий рост промышленного производства (на 11,5% и 11,9% соответственно), а в Санкт-Петербурге тот же показатель составил только 5%; в Калининградской области — 2%, в Северной Осетии промпроизводство сократилось на 8,1%.

По словам экспертов, динамика зарплат зависит от развития конкретного региона, уровня цен, наличия предприятий определенных отраслей и стартовых значений заработных плат. Значительный рост зарплат в Тыве может быть связан с подъемом сельского хозяйства.

В правительстве Севастополя пояснили, что повышение средних зарплат обеспечено ростом промышленного производства, функционированием свободной экономической зоны и масштабным строительством. В администрации Костромской области связывают рост среднего заработка с активной деятельностью чиновников и правоохранителей по борьбе с «серыми» зарплатами. Также значительное увеличение уровня зарплат произошел в банковской сфере — вдвое к аналогичному периоду прошлого года. В правительстве Санкт-Петербурга называют одной из причин сдержанного темпа высокую базу 2018-го: в прошлом году средний заработок в городе увеличился на 12,4% относительно 2017-го, что было обусловлено существенным ростом зарплат бюджетников в рамках выполнения майских указов.

В реальном выражении зарплаты россиян по итогам 2019-го увеличатся только на 0,1%, указали специалисты Минэкономразвития. По ожиданиям чиновников, в 2020-м рост реальных доходов составит 1,5%, а с 2021 по 2024 год темпы увеличатся с 2,2% до 2,4%.