Московский Кредитный Банк (МКБ) запускает новый канал коммуникаций с клиентами через мессенджеры, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Это позволит МКБ повысить эффективность рекламных кампаний путем большего вовлечения пользователей в рекламный контент. На этом этапе реализации проекта особое внимание будет направлено на контроль стоимости повторной коммуникации с аудиторией», — говорится в релизе.

Предусматривается, что в проекте будет использован новый формат медийной рекламы с федерального канала (digital-ресурса).

«Формат интересен наличием интерактивного взаимодействия: после просмотра креативных видеороликов аудитория получает возможность перейти с ресурса к продуктам и услугам МКБ», — отмечается в сообщении.



Пилотный проект МКБ с компанией Fasttrack реализуется в рамках акселерационной программы Banktech 3.0, организатором которой является компания «Финтех Лаб».