Законодательство в области инвестиционной деятельности в России во многом потеряло актуальность с 90-х годов, и устаревшие нормы будут отменены, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях законопроекта о соглашениях о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

В начале ноября правительство внесло в Госдуму законопроект о введении в РФ механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений. В понедельник депутаты Госдумы вместе с экспертами, представителями бизнеса и профильных министерств на площадке Корпоративного университета Сбербанка обсуждают пакет законопроектов о развитии инвестиционной деятельности в России.

«Сегодня в области инвестиций действует законодательство еще 1990-х годов, во многом это законодательство устарело. Рассматриваемым законопроектом мы предлагаем исключить целый ряд устаревших норм. Сюда, в этот законопроект вошли все те решения, которые необходимы для инвестиций», — сказал Силуанов.

Чиновник при этом добавил, что вопрос бюджетных инвестиций намеренно исключен из законопроекта, и эта тема будет урегулирована бюджетным законодательством.

Законопроект о СЗПК предполагает два режима защиты и поощрения инвестиций. Первый, общий проектный, предусматривает трехлетний мораторий на изменение ставок по налогу на прибыль, имущество и землю, а также регуляторных условий ведения бизнеса для инвестпроектов. Таким образом, проекты в социальной сфере с объемом инвестиций от 250 миллионов рублей, в АПК, промышленности и цифровой сфере от 1,5 млрд и в остальных секторах — от 5 млрд рублей смогут войти в общий проектный режим.

Для более крупных проектов, с объемом инвестиций от 10 млрд рублей, законопроект предполагает более широкие возможности — так называемый индивидуальный проектный режим для новых проектов.