Минфин определил три принципа для отбора проектов, которые будут финансироваться из Фонда национального благосостояния (ФНБ), рассказал «Известиям» представитель ведомства. Планируется исключить принятие «индивидуальных решений», обеспечить прозрачность процесса и снизить зависимость от нефти.

Как рассказали в Минфине, главным предпочтением в инвестициях будет ликвидность проектов, так как средства ФНБ в любой момент могут понадобиться для выполнения бюджетных обязательств. Однако впоследствии предпочтение должно смещаться от ликвидности к доходности, уверены в ведомстве. Также планируется сформировать четкие правила отбора проектов, которые будут реализовываться за счет денег из ФНБ.

По мнению главы Счетной палаты (СП) Алексея Кудрина, вложения ФНБ внутри России могут повысить волатильность курса рубля и инфляции. Чтобы этого избежать, необходимо установить постоянную пропорцию инвестиций из «кубышки». Он добавил, что сейчас, когда средства фонда вкладывают в иностранные активы, выбирают очень надежные, подтвержденные рейтингами и оценками, бумаги.

Ранее СМИ сообщали о том, что глава ведомства Максим Орешкин представил президенту три новых направления использования средств фонда именно за рубежом. Деньги ФНБ, по мнению министра, можно направлять на кредитование покупателей российской продукции за границей. Еще один вариант — направлять их на льготное финансирование создания производств отечественных компаний за рубежом для увеличения доступа на рынки третьих стран. Третья опция — использовать средства ФНБ на льготное финансирование создания сервисных центров по обслуживанию российской продукции на рынках третьих стран.

По словам экспертов, вкладывать деньги за рубеж в нынешних условиях рискованно. Главным для отбора проектов, по их мнению, должна стать независимость их доходов от нефтяных котировок. Также в проекты внутри страны целесообразно инвестировать лишь небольшую долю свободных средств фонда. Излишки ФНБ эффективно было бы направить на снижение налоговой нагрузки, в частности, на сокращение страховых взносов, считают эксперты. Ставка могла бы быть уменьшена на 2 процентных пункта — с 30 до 28%. Выпадающие доходы пенсионного фонда в этом случае можно было бы компенсировать за счет ФНБ.