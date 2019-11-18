Мораторий на изменение условий ведения бизнеса в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) может касаться не только решений правительства, но и регуляторных норм ЦБ, особенно если речь идет о высокотехнологичных проектах, которые осуществляют финансовые институты, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на парламентских слушаниях по законопроекту о соглашениях о защите и поощрении капиталовложений.

«Что касается вопросов стабилизации в Банке России, мы не рассматривали в законопроекте такие положения. Мы говорили о стабилизации со стороны решений правительства РФ. Но думаю, в ходе рассмотрения в парламенте нам провести диалог с Центральным банком с тем, чтобы регуляторика, которой занимается Центральный банк, могла бы учитываться в ходе таких соглашений, особенно по тем проектам, которые осуществляют финансовые институты», — сказал Силуанов.

Правительство в начале ноября внесло в Госдуму законопроект СЗПК. Инструмент предполагает два режима защиты и поощрения инвестиций.

В ходе слушаний глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что банки вкладывают большие средства в финансовые технологии, искусственный интеллект, передовое здравоохранение и образование. Он поинтересовался, будет ли распространяться будущий закон на решения Банка России, связанные с инвестициями финансовых институтов в разные передовые проекты.