Инвесторы наращивают вложения в российский рынок акций третью неделю подряд.
Приток средств иностранных инвесторов на российский рынок на прошлой неделе резко ускорился, свидетельствуют данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). Об этом сообщает «Коммерсант».
По оценке издания, суммарный объем иностранных инвестиций, поступивших на российский рынок акций за неделю, закончившуюся 13 ноября, составил 140 млн долларов. Инвесторы наращивают вложения в российский рынок акций третью неделю подряд, за это время приток в фонды составил 210 млн долларов.
По данным EPFR, за минувшую неделю фонды emerging markets привлекли более 3,26 млрд долларов, что более чем в восемь раз превышает приток недельной давности. Согласно данным ноябрьского опроса портфельных управляющих, проведенного Bank of America Merrill Lynch (BofA), число оптимистов, не исключающих роста мировой экономики в следующем году, на 6% превысило число тех, кто ждет замедления.
EPFR сообщил, что за минувшую неделю в фонды облигаций было инвестировано 60 млн долларов, а за три недели — более 210 млн долларов. По словам аналитиков, снижение ставок на рынках развитых и развивающихся стран, а также уменьшение геополитических рисков вдохновляет инвесторов на новую волну carry-trade с российскими бумагами. Как считают эксперты, фонды пытаются заработать на второй производной — ускорении снижения ставки в России.
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