Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект о введении налога на самозанятых еще в 19 российских регионах начиная с 1 января 2020 года. Госдума рассмотрит законопроект на заседании 21 ноября.

В настоящее время налог на самозанятых (налог на профессиональный доход) введен только на территории Москвы, Подмосковья, Калужской области и Татарстана. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% — при работе с компаниями.

Как отмечают авторы законопроекта, мониторинг, проведенный ФНС, показал, что особенности этого налогового режима — упрощенный порядок регистрации, освобождение от использования контрольно-кассовой техники, отсутствие какой-либо отчетности перед государственными органами и комфортные размеры налоговых ставок — оказались востребованы налогоплательщиками, ранее не уплачивавшими налоги.

«Первые итоги эксперимента позволяют утверждать, что на сегодняшний день данный налоговый режим обеспечивает решение основной задачи его введения — создания стимулов для выхода людей из тени», — говорится в пояснительной записке.

С 1 января 2020 года налог на самозанятых предлагается ввести в регионах-донорах, которые не получают дотации из госбюджета, а также в субъектах РФ, где расположены города-миллионники.



В этот список включены: Санкт-Петербург, Воронежская, Волгоградская, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская и Челябинская области, Красноярский и Пермский края, Башкирия, Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.



Авторы законопроекта также предлагают по итогам анализа реализации налогового режима для самозанятых в 2019 году оценить возможность и целесообразность расширения эксперимента с 1 июля 2020 года на все субъекты РФ.