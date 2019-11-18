Изменение структуры управления «Яндекса» не согласовывалось с Кремлем, но деятельность компании находится в поле особого внимания государства. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ни о каком согласовании с Кремлем речи идти не может, это корпоративные дела, и здесь не требуется никаких согласований с Кремлем», — сказал Песков. В то же время, по его словам, в администрации президента со вниманием наблюдают за этими решениями компании, потому что она является системообразующей в своей отрасли и «чрезвычайно важной с точки зрения инновационного будущего и всего развития экономики России».

«Вызывает удовлетворение признание руководством «Яндекса» того, что компания уже достаточно большая, чтобы нести особую ответственность и понимать, что ее деятельность находится в поле особого внимания государства», — добавил пресс-секретарь российского президента.

Представитель Кремля не усмотрел прямой связи между решением компании изменить структуру управления и рассматриваемым в Госдуме законопроектом об ограничении иностранного владения в значимых информационных ресурсах РФ.

«Что касается законопроекта, то его несколькими днями раньше президент прокомментировал, и позиция простая: здесь должна быть найдена золотая середина между интересами государства в плане обеспечения его интересов и безопасности в разных отраслях экономики, которая все больше и больше врастает в цифровую среду, а также интересами развития компаний, которые никоим образом не должны ограничиваться, им должны быть созданы условия для нормального развития», — добавил Песков.

Пресс-секретарь еще раз подчеркнул, что Кремль не имеет никакого права вмешиваться в корпоративные процессы «Яндекса». «Мы не имеем права в это вмешиваться, самим компаниям решать, какую корпоративную модель управления им применять», — заявил он. Песков добавил, что предлагаемая структура управления будет вынесена на голосование совета директоров «Яндекса» в середине декабря, «а дальше это абсолютно корпоративное дело».