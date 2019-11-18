Изменения по вкладам за 18 ноября: Экспобанк, Банк «Открытие», Промсвязьбанк, Банк Жилищного Финансирования, Заубер Банк, банк «Калуга», Витабанк, Нэклис-Банк

Экспобанк понизил ставки по вкладам в долларах

Экспобанк снизил ставки по долларовым вкладам. Депозиты «Лидер» и «Онлайн Лидер» (от 1 тыс. долларов, от 91 до 732 дней) открываются под 0,25—1% годовых (ранее — под 0,75—1,5%).

«Доходный» (от 500 долларов на 366 дней) оформляется под 0,45—0,6% (ранее — под 0,75—1%), а «Экспо-Промо» (от 50 тыс. долларов на 732 дня) — под 1,2% годовых (вместо 1,6%).

Проценты по всем вкладам выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Дополнительные взносы предусмотрены для депозитов «Доходный» и «Экспо-Промо».

Банк «Открытие» снизил ставки по долларовым вкладам

Банк «Открытие» понизил ставки по вкладам в долларах. Депозит «Основной доход» открывается под 0,55—1,24% (прежде — под 0,65—1,24%), «Активное пополнение» — под 0,3—0,9% (вместо 0,4—0,9%), а «Свободное управление» — под 0,05—0,45% годовых (ранее — под 0,15—0,55%).

Минимальная сумма всех депозитов составляет 1 тыс. долларов. Срок — 91, 181, 367 и 730 дней.Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются. Дополнительные взносы предусмотрены для депозитов «Активное пополнение» и «Свободное управление».

Промсвязьбанк понизил ставки по рублевым депозитам

Промсвязьбанк понизил ставки по ряду вкладов в рублях. Доходность «Онлайн-вклада» (от 100 тыс. рублей) составит 5—6,25% (ранее — 5,3—6,45%), а «Мой доход» (от 100 тыс. рублей и от 10 тыс. рублей в банкомате) — 4,85—6% годовых (прежде — 5,1—6,25%). Срок депозитов — 122, 181, 397, 547 и 731 день. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Моя копилка» (от 10 тыс. рублей) открывается под 4,75—5,15% (прежде — под 5-5,4%), а «Мои возможности» (от 50 тыс. рублей) — под 4,25—4,75% годовых (ранее — под 4,5—5%). Срок вкладов составляет 181, 367, 547, 731 день. Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

Пополнять можно все депозиты.

Банк Жилищного Финансирования снизил ставки по вкладам

«Классический» теперь открывается под 5,65—5,68% годовых (ранее — под 6,57—6,6%).

«Пополняемый» можно оформить под 4,89—4,96% годовых (до этого — под 6,35—6,36%). Предусмотрено внесение дополнительных взносов.

«Свободный» привлекается под 4,17—4,18% годовых (ранее — под 5,59—5,65%). Допускается пополнение, а также частичное расходование денежных средств.

Проценты по вкладам ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет.

Завершен прием депозита «Высший уровень».

Заубер Банк снизил ставки по трем рублевым вкладам

«Заубер-Срочный» (на три месяца) размещается под 5,8% (до этого — под 6,2%), а «Заубер-Оптимальный» (на полгода) — под 6% годовых (ранее — под 6,6%).

«Заубер-400 дней» можно открыть под 6,03% годовых (с первого по 365-й день — 6%, с 366-го по 400-й день — 6,3%). Прежняя ставка — 6,61%. При досрочном расторжении договора проценты начисляются в соответствии со ставкой за соответствующий период, уменьшенной на 1 п.п.

Минимальная сумма первоначального взноса по вкладам составляет 100 тыс. рублей. Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Банк «Калуга» предлагает открыть вклад «Зимняя сказка»

Минимальная сумма — 5 тыс. рублей. Срок — 120 дней. Доходность вложения составляет 6% годовых. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока.

Витабанк снизил ставки по вкладам

«Вита Максимум» (от 50 тыс. рублей на шесть месяцев) привлекается под 6,5% годовых (ранее — под 6,9%).

«Дольче Вита Плюс» (от 10 тыс. рублей на один год) можно открыть под 6,2% годовых (вместо 6,5%). Возможно пополнение в течение первых 60 дней.

По обоим вкладам проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет.

Доходность «Рантье» (от 100 тыс. рублей на один год) составляет 6% годовых (вместо 6,2%). Дополнительные взносы принимаются в течение первых 60 дней. Допускается частичное снятие до минимальной суммы вклада. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Нэклис-Банк ввел сезонный вклад «Рождественский»

Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Срок — от 550 до 735 дней. Процентная ставка составляет 7% годовых. Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет вкладчика. При досрочном расторжении договора в период от 181 до 367 дней пересчет процентов осуществляется по льготной ставке 5%, от 368 до 548 дней — по ставке 6,5%, от 549 до 735 дней — по ставке 6,75% годовых.

Предложение действительно по 1 декабря.