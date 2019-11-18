Законопроект о соглашениях о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) требует серьезной доработки, поскольку он, в том числе, имеет ряд нечетко прописанных определений, а также ограничивает возможность реализации ряда проектов, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

«В чем у нас ключевые опасения? Первое — конечно, очень много усилий надо еще приложить к тому, чтобы править юридическую технику. Закон требует очень серьезной правки. К сожалению, целый ряд новелл, который вводятся в этот законопроект, не очень четко описан, доселе не известен законодательству и вводит некие альтернативные определения, которые достаточно сложно будет дефинировать», — сказал глава крупнейшего банка РФ, выступая на парламентских слушаниях.

Также он считает, что в документе сильно ограничены виды источников финансирования проектов. «К сожалению, в понятии собственных средств очень сильно заужены те средства, которые определяются, собственно говоря, как вклады в уставный капитал или благотворительная помощь... Мы очень существенно сузим набор проектов, если мы оставим только существующие два инструмента, которые распознаются как собственные средства», — отметил глава Сбербанка. Кроме того, в его презентации указываются и другие связанные с законопроектом опасения.