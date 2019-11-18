«Яндекс» застраховался от резких изменений в структуре акционеров — гендиректор группы Аркадий Волож согласился до 1 января 2022 года не продавать 95% своих акций класса B, а также создать траст, который будет управлять ими в течение двух лет в случае его смерти, говорится в материалах для акционеров на сайте компании.



«Яндекс» в понедельник объявил о планах реструктуризации , в рамках которой в структуре управления компании появится Фонд общественных интересов, которому от Сбербанка будет передана «золотая акция » интернет-гиганта. Это фонд будет выдвигать двух кандидатов в совет директоров, будет согласовывать сделки по консолидации более 10% голосующих или экономических акций в одних руках, а также получит право вето на решения компании по вопросам передачи персональных данных российских пользователей или значимой интеллектуальной собственности.

«Чтобы продемонстрировать свою приверженность и веру в будущее компании, я согласился заключить соглашение о блокировке, охватывающее 95% моих акций класса B, до 1 января 2022 года», — говорится в письме Воложа к акционерам. Волож владеет более 32,2 миллиона акций класса В, или 85,03% всех акций класса В.

Акции «Яндекса» делятся на два класса — A и B. Акции класса A дают право одного голоса на каждую бумагу и могут свободно обращаться на бирже. Акции класса B имеют 10 голосов на бумагу, они выпускались для основателей компании перед IPO, чтобы сохранить их контроль за принятием стратегических решений. Эти акции нельзя купить, продать, завещать или подарить. Если владелец акций класса B хочет продать их, то они конвертируются в акции класса А и обеспечивают не 10, а только 1 голос при сохранении экономического интереса.

Помимо этого, автоматическая конвертация акций класса В в класс А сейчас предусмотрена в случае смерти владельца. В рамках реструктуризации компания стремится снять и этот риск, внеся поправку в процедуру автоматической конвертации акций.

«Чтобы избежать сценария, в котором контроль над голосами компании может внезапно смениться, поправка будет предусматривать, что акции класса B, принадлежащие семейному трасту, не будут автоматически конвертироваться до конца периода в два года после смерти владельца… Господин Волож намерен создать семейный траст… который согласится в течение двухлетнего периода после смерти господина Воложа голосовать акциями класса В, которые он будет держать, в пользу любых предложений, сделанных советом директоров, и в остальных случаях в соответствии с рекомендациями совета», — указывается в материалах для акционеров.

«Господин Волож и его семейный траст намерены заключить в пользу компании соглашение о блокировке в отношении 95% акций класса В, в соответствии с которым они обязуются не отчуждать эти акции до 1 января 2022 года. Даже если другие держатели акций класса В продадут свои акции, а господин Волож продаст до 5% своих акций класса В, как это разрешено соглашением о блокировке, он все равно будет владеть более 51% голосов в компании и контроль останется в российских руках в течение этого периода», — говорится в материалах.