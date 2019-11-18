ФАС России признала рекламу ПАО «ВымпелКом», распространявшуюся в эфире телеканала ТНТ в июле-августе 2019 года, нарушающей законодательство, говорится в сообщении ведомства.

В рекламе сообщалось: «…Звезды сошлись для всех. Безлимитный интернет 3 месяца бесплатно во всех тарифах. Билайн…». Как установило ведомство, существуют тарифы, на которые не распространяется акция «Бесплатный безлимит». То есть в рекламе сообщаются недостоверные сведения об услуге. Также форма и условия распространения уведомлений не позволяют потребителям прочитать их. Таким образом информация об условиях предоставления финансовой услуги в рекламе фактически отсутствует.

На основании установленных фактов ФАС России признала ролик нарушающим закон о рекламе и выдала «ВымпелКом» как рекламодателю предписание об устранении нарушения. Компании грозит штраф от 100 до 500 тыс. рублей.