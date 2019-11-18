Объем нового лизингового бизнеса за девять месяцев 2019 года составил 1,03 трлн млрд рублей, что всего на 2% больше аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют предварительные данные рейтингового агентства «Эксперт РА», которое представило очередное исследование российского рынка лизинга . Такие исследования проводятся при поддержке Объединенной лизинговой ассоциации с целью предоставления информации о российском лизинговом рынке в ассоциацию Leaseurope.



Если рассматривать отдельно корпоративный сегмент (морские и речные суда, железнодорожный и авиатранспорт) и остальные сегменты (автолизинг, недвижимость и пр.), то очевидно, что стагнация рынка обусловлена динамикой первого сегмента (падение более чем на 30%), указывают аналитики. Так, основное влияние на снижение темпов роста лизингового рынка оказали сделки с ж/д техникой (минус 44%) и авиатранспортом (минус 64%), что во многом вызвано сокращением объема нового бизнеса крупных государственных лизинговых компаний с данным имуществом. При этом остальные сегменты, напротив, продолжают показывать двузначные темпы роста: плюс 36% по сравнению с девятью месяцами прошлого года, в том числе объем автолизинга вырос на 23% за аналогичный период, рынок лизинга недвижимости показал рост более чем в пять раз.



Объем лизингового портфеля на 1 октября 2019 года составил почти 4,6 трлн рублей, показав за последние 12 месяцев рост на 12% против 25% годом ранее. «Несмотря на стагнацию суммы лизинговых договоров, портфель продолжает расти в связи наращиванием розничных сделок и длинной дюрацией крупных корпоративных договоров, выгашивание которых может быть растянуто на горизонте свыше восьми — десяти лет», — отмечается в обзоре «Эксперт РА».

Лидерство на рынке по-прежнему удерживают госкомпании: на первом месте «Сбербанк Лизинг» с незначительным ростом объема нового бизнеса (плюс 2%), на втором — Государственная Транспортная Лизинговая Компания, объем нового бизнеса которой уменьшился на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «ВТБ Лизинг» занял третью позицию, также показав сокращение объемов на 17%. В совокупности доля топ-тройки лизинговых компаний в объеме нового бизнеса по итогам девяти месяцев 2019-го снизилась до 37% с 46% годом ранее.



Полные итоги исследования «Эксперт РА», а также прогноз на 2020 год будут опубликованы в декабре 2019 года.

