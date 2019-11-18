Депутат от «Единой России» Антон Горелкин заявил, что отзывает из Госдумы законопроект о значимых интернет-ресурсах для его доработки.

«Я решил воспользоваться механизмом отзыва проекта на доработку с учетом того, что он будет очень серьезно переработан. В комитет [ГД по информполитике] поступило много отзывов, с которыми я ознакомился, — от экспертов, бизнеса, и там появились очень интересные проработанные идеи, которые я постараюсь включить в законопроект. Я планирую дорабатывать проект с учетом положительного отзыва правительства», — сказал Горелкин РИА Новости. Он выразил уверенность в том, что после доработки проект будет перевнесен в Госдуму и принят.

Согласно проекту, владеть таким ресурсом сможет только российская компания, причем доля иностранного владения в ней будет ограничена 20%. Автор документа говорил, что законопроект относит к значимым информационным ресурсам IT-компании, которые ориентированы на российский рынок, включая «Яндекс» или Mail.ru Group.

Горелкин заявил, что его решение отозвать проект о значимых интернет-ресурсах не связан с решением «Яндекса» изменить структуру корпоративного управления в компании.



«Это проект не про конкретную компанию. Сегодняшнее решение «Яндекса» — это приятная неожиданность. Я считаю, что и действия «Яндекса», и мой законопроект — это действия в одном направлении, но они никак не связаны. Я начал задумываться об отзыве проекта на доработку в начале прошлой недели, когда внимательно мы посмотрели отзывы (на законопроект. — Прим. ред.)», — сказал Горелкин.

По его словам, важно, чтобы «был консенсус не только с госорганами, которые в целом поддержали законопроект, но и с индустрией».

Законопроект ранее подвергся критике со стороны и Кабмина , и самой отрасли. Вместе с тем, согласно отзыву правительства, оно готово поддержать проект закона при ряде доработок. Помимо ограничения иностранного владения не 20%, а 50% минус одной акцией, Кабмин предлагает сформировать закрытый перечень четких, объективно измеримых критериев отнесения информационных ресурсов к «значимым» для исключения любого оценочного влияния и закрытый перечень ограничений, связанных с функционированием таких информационных ресурсов.

