Мобильный оператор Danycom.Mobile с 28 ноября 2019 года обновляет условия использования услуг связи в роуминге, сообщает пресс-служба оператора.

«Оператор дополнил список стран присутствия и снизил стоимость на потребление интернет-трафика, а также исходящие звонки и СМС абонентам других сетей за пределами России», — говорится в релизе.

К списку добавились Белиз (Центральная Америка), острова Кука и Тонга (Полинезия), Французская Полинезия, Сан-Томе и Принсипи (Центральная Африка).

«Звонить абонентам других операторов станет дешевле сразу в 50 странах. Изменения затронут в том числе такие популярные туристические направления, как Алжир — 65 рублей за одну минуту вместо прежних 85 рублей, Багамские острова — 55 рублей вместо 100 рублей, Доминиканская Республика — 80 рублей вместо 90 рублей», — отмечается в сообщении оператора.

Стоимость исходящих СМС снизится в 15 странах, в том числе на Кубе — 10 рублей за сообщение по сравнению с прежними 55 рублями, в Норвегии — 5 рублей вместо 10 рублей, Тунисе — 10 рублей вместо 20 рублей.

Доступ в Интернет появится в десяти странах, где в роуминге ранее были доступны только звонки и СМС: в Габоне, Йемене, Зимбабве и других. При этом стоимость доступа в Интернет снизится более чем в 30 странах, включая Азербайджан, Боснию и Герцеговину, Францию, Венгрию, Сербию, Словению, Швейцарию и Вьетнам.