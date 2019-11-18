Российский рынок краудфандинга, показавший рост в прошлом году, резко сократился в 2019 году — за первые девять месяцев 2019-го объем рынка составил 5,2 млрд рублей, сократившись почти на 42%, следует из данных Центробанка. Об этом сообщает РБК , подлинность заключения регулятора подтвердили три источника.

Наибольшее падение объема привлеченных средств произошло в b2b-кредитовании — на 80,5%, до 860 млн рублей. Объем рынка p2p-кредитования сократился на 70%, до 80,6 млн рублей. Крупнейший сегмент краудфандинга — p2b-кредитование — наоборот, вырос до 4,1 млрд рублей в 2019 году. Незначительно вырос и сегмент rewards — до 132 млн рублей. По всем сегментам в текущем году снизился портфель займов и выросла доля просроченной задолженности.

Несмотря на незначительный рост объема rewards-сегмента, количество завершенных проектов за первые три квартала немного снизилось — с 2,7 тыс. до 2,3 тыс. Доля проектов, завершенных успешно, немного упала — с 36% годом ранее до 35%.

По мнению экспертов, основной причиной сокращения рынка является конкуренция со стороны банков — в этом году они начали активно кредитовать малый и средний бизнес, снижая требования в скоринге и сокращая время обработки заявки и выдачи. Также сокращение рынка связано со снижением активности инвесторов .

Как считают эксперты, сокращение не продолжится, так как на рынок выходят новые игроки, есть тренд к снижению ключевой ставки и краудфандинг становится более привлекательным для инвесторов предложением. Одним из новых подобных проектов, по их мнению, станет p2b-платформа «Сберкредо» от Сбербанка .