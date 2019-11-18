В III квартале активы банка увеличились на 38,8 млрд рублей по сравнению с предыдущим кварталом и достигли 517,6 млрд.
Чистая прибыль банка «Уралсиб» по итогам девяти месяцев 2019 года составила 11,4 млрд рублей против 7,5 млрд за аналогичный период прошлого года. Такие данные отчетности по РСБУ приводятся в релизе кредитной организации.
В частности, чистые процентные доходы банка за девять месяцев 2019 года составили 31,2 млрд рублей против 25 млрд годом ранее.
В III квартале активы банка увеличились на 38,8 млрд рублей по сравнению с предыдущим кварталом и достигли 517,6 млрд, в том числе чистая ссудная задолженность — 311,7 млрд, вложения в финансовые активы — 118,2 млрд рублей.
«Капитал банка по итогам III квартала 2019 года достиг 56,8 млрд рублей. Все обязательные нормативы выполнялись банком с существенным запасом», — отмечается в сообщении.
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