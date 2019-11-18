Банк «Санкт-Петербург» снизил ставки по действующим ипотечным программам. Размер снижения составил до 1,75 процентного пункта.

Обновленные ставки зависят от размера первоначального взноса клиента и составляют:

Рефинансировать действующий ипотечный кредит, оформленный в стороннем банке, теперь можно под 9% годовых. При покупке недвижимости у партнеров банка ставка варьируется от 9,1% до 9,3% годовых.

Остальные условия кредитования остались прежними. Минимальный первоначальный взнос из собственных средств заемщика составляет 10% от стоимости квартиры, 20% от стоимости апартаментов и при покупке квартиры по специальным предложениям партнеров, 30% от стоимости коммерческой недвижимости и машино-места, 35% от стоимости дома и земельного участка. Сумма кредита варьируется от 500 тыс. до 30 млн рублей в зависимости от программы, а срок может составлять от года до 25 лет.

При отказе заемщика от комплексного ипотечного страхования итоговая ставка будет выше на 1 п. п. Аналогичная надбавка будет действовать при отказе клиента от аккредитивной формы расчетов / расчетов через эскроу (в зависимости от программы). По большинству из представленных программ заемщик может оформить кредит без подтверждения дохода, однако для этого придется внести повышенный первоначальный взнос.



«Также банк снизил с 6% до 4,99% годовых ставку по семейной ипотеке . В рамках этой программы у заемщиков также существует возможность получить кредит без подтверждения дохода при оплате 30% первоначального взноса и сумме кредита до 10 миллионов рублей», — указывает эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.