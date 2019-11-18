Арбитражный суд Тюменской области удовлетворил два заявления Сбербанка о включении долга перед ним в размере более 38 млрд рублей в реестр требований кредиторов АО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод», говорится в материалах суда.

Областной арбитраж удовлетворил заявления банка о включении долга в размере 35,1 млрд рублей и 3,1 млрд рублей в реестр кредиторов.

Кроме того, Верховный суд (ВС) РФ в ноябре отказал в жалобе Московскому Кредитному Банку на определение о направлении на новое рассмотрение заявления о признании нефтеперерабатывающего завода банкротом.

Арбитражный суд Тюменской области 24 мая возвратил ООО «СБК» заявление о банкротстве НПЗ. Однако Восьмой арбитражный апелляционный суд 1 июля отменил определение первой инстанции и направил вопрос о принятии заявления СБК на новое рассмотрение. Затем суд по этому заявлению ввел процедуру наблюдения в отношении АО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод» и назначил на 10 декабря рассмотрение по существу дела о банкротстве НПЗ.

В кассационной жалобе, поданной в ВС, банк просил отменить постановление суда апелляционной инстанции и оставить в силе определение о возвращении заявления о банкротстве.

Отменяя определение от 24 мая, суд апелляционной инстанции указал на отсутствие правовых оснований для возвращения заявления. Изложенные в жалобе банка доводы, основанные на ином толковании действующего законодательства, не свидетельствуют о неправильном применении судом норм права, отметил ВС.

Восьмой арбитражный апелляционный суд 13 августа оставил без рассмотрения заявление антипинского НПЗ о собственном банкротстве. Апелляция удовлетворила жалобу ООО «Трансойл», отменив определение арбитражного суда Тюменской области от 21 мая, когда было принято к производству заявление НПЗ о банкротстве.