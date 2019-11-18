Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило кредитные рейтинги Международному инвестиционному банку: «А» по международной шкале и «AAA(RU)» по национальной со «стабильным» прогнозом в обоих случаях.

«Кредитный рейтинг Международного инвестиционного банка обусловлен в первую очередь высокими финансовыми показателями, основанными на адекватной оценке достаточности капитала, риск-профиля, фондирования и ликвидности, а также оценке на уровне «А-» структуры собственности и степени поддержки банка акционерами», — отмечается в релизе АКРА .

МИБ — наднациональный банк развития (международная финансовая организация), созданный для поддержки малого и среднего бизнеса, инфраструктурных и социально значимых проектов, а также для укрепления сотрудничества между странами-акционерами. Во второй половине 2019 года банк перенес свою штаб-квартиру из Москвы в Будапешт. Странами-учредителями являются Россия (45,5%), Болгария (12,8%), Венгрия (12,1%), Чехия (11,3%), Румыния (7,9%), Словакия (6,5%), Куба (1,6%), Вьетнам (1,1%) и Монголия (1%). МИБ был учрежден в 1970 году, но после распада СССР долго не вел активной деятельности и возобновил работу в 2012 году.

АКРА оценивает качество управления, качество стратегии и транспарентность операционной деятельности МИБа как адекватные и упоминает, что в 2018 году были внесены существенные изменения в акционерное соглашение, которыми были внедрены новые механизмы управления, например трехуровневая структура корпоративного управления (совет управляющих, совет директоров и правление) вместо двухуровневой, «пропорциональная» система голосования (количество голосов страны-акционера соответствует ее доле в оплаченном капитале банка) и правила двойного большинства (для защиты миноритарных акционеров).

В декабре 2018 года совет управляющих одобрил увеличение оплаченного капитала банка на 200 млн евро на период до 2022 года, а также размер объявленного капитала на уровне 2 млрд евро. На конец июня 2019 года оплаченный капитал банка составлял 330 млн евро, показатель достаточности основного капитала, рассчитанный согласно базельским стандартам, — 33,6%.

АКРА оценивает систему управления активами и рисками МИБа как адекватную. Кредитный портфель на конец июня составлял около 61% общего объема активов; 68% ссудной задолженности обеспечено залогом недвижимого имущества, машин и оборудования, финансовых активов или корпоративными и государственными гарантиями. Доля просроченной более чем на 90 дней задолженности составила 1,8% кредитного портфеля и полностью покрыта резервами под обесценение. МИБ имеет полный доступ к рынкам капитала государств-акционеров для привлечения финансирования в желаемой валюте, что обеспечивает эффективное управление валютными рисками.



МИБ характеризуется сильной позицией по ликвидности, поскольку удерживает на балансе существенный объем высоколиквидных активов, указывает в числе прочего АКРА.