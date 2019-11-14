На портале Distressed Assets реализуются залоговые и непрофильные активы по доступным ценам.

Стоимость выставленных на торги залоговых и непрофильных активов на портале Сбербанка Distressed Assets (DA) превысила 200 млрд рублей. На этом портале Сбербанк , а также другие банки и организации реализуют залоговые и непрофильные активы по доступным ценам, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Преимущества портала заключаются в том, что все активы представлены в одном месте, клиент подключается к порталу и может предлагать свою цену за актив, а банк обеспечивает сопровождение сделки. Portal DA — это не только витрина активов с уникальным классификатором, возможностью поиска по различным параметрам и встроенной рекомендательной системой, но и удобный инструмент онлайн-взаимодействия потенциального инвестора с ответственным за реализацию актива сотрудником», — уточняется в релизе.



На текущий момент на портале DA размещено 6,2 тыс. активов на сумму более 200 млрд рублей. Наибольший удельный вес занимают объявления о продаже коммерческой (43%) и жилой недвижимости (20%), производственных предприятий (15%), также представлены автотранспорт и спецтехника, сельскохозяйственные и прочие активы. На площадке зарегистрировано 3,5 тыс. профессиональных инвесторов.