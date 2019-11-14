МТС сообщил о запуске провайдером #CloudMTS облачного сервиса по защите персональных данных, которые обрабатываются медицинскими организациями и связаны с состоянием здоровья клиентов. Решение позволит бизнесу выполнить требования российского законодательства и оптимизировать затраты компаний на IT-инфраструктуру для хранения и обработки персональных данных, сообщает пресс-служба оператора.



«Сервис позволит размещать в облаке информационные системы, которые собирают и обрабатывают персональные данные клиентов городских клиник, диагностических центров, стоматологических поликлиник, фитнес- и оздоровительных центров. В основе сервиса лежит выделенный сегмент облака #CloudМТS. Провайдер повысил защищенность облака до уровня УЗ-2 и расширил спектр категорий персональных данных, которые можно разместить в облаке», — говорится в релизе.

Сегмент облака #CloudМТS аттестован согласно требованиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) и полностью соответствует требованиям 152-ФЗ «О персональных данных» и подзаконных актов.

Услуга доступна в облаке в формате подписки, ее стоимость зависит от объема защищаемых ресурсов клиента. Например, для стоматологической клиники небольшого размера стоимость составит порядка 30 тыс. рублей в месяц.



В облаке #CloudМТS можно обрабатывать персональные данные со второго по четвертый уровень защищенности. Сервис также актуален для банков, страховых и логистических компаний, ретейлеров, которые взаимодействуют с разными категориями персональных данных, — от малого до крупного бизнеса.