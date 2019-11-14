В сфере праздничных услуг растет конкуренция, так как все больше россиян готовы заниматься участием в организации корпоративных и семейных праздников, выяснили аналитики «Авито Работы». При этом стоимость работы практически всех необходимых специалистов (аниматор, ведущий, повар, фотограф) снизилась за год. Зарплаты в этой сфере выросли только у музыкантов: цена выступлений увеличилась на 2% за год.



На конец октября 2019 года в России средняя цена работы профессионала в сфере организации праздников составляет около 3 000 рублей за выезд. Дешевле всего обойдутся повара: стоимость их работы составляет чуть менее 1 400 рублей, снизившись за год более чем на 4%. При этом специалисты данного профиля в 2019 году хотели работать больше — количество предложений выросло на 17% по отношению к прошлому году.

Аниматоры, ведущие и фотографы могут заработать на мероприятии от 1 700 до 2 300 рублей за выезд. Дороже всего обойдется выступление музыкантов (2 800 рублей), стоимость услуг в данной категории стала выше на 2% за год. Несмотря на это, заинтересованность в этих специалистах увеличилась на 11% за год (рост спроса). При этом количество предложений услуг от музыкантов выросло на 7%.

«Минимальный пакет» для корпоратива, состоящий из ведущего, хотя бы одного музыканта и фотографа, стоит в среднем по стране примерно 7 300 рублей (гонорар ведущего — 2 300 рублей за выезд, одного музыканта — 2 800 рублей за выезд и одного фотограф — 2 200 рублей за выезд). «Оптимальный пакет», включающий в себя работу ведущего, двух музыкантов, фотографа, 2 аниматоров и повара, в среднем по России обойдется заказчику в 15 000 рублей (гонорар ведущего — 2 300 рублей за выезд, двух музыкантов — 5 500 рублей за выезд, фотографа — 2 200 рублей за выезд, двух аниматоров — 3 600 рублей за выезд и повара — 1 400 рублей за выезд).