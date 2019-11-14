С 18 по 24 ноября один из банкоматов Райффайзенбанка, расположенный в московском отделении «Смоленская, 28», будет раздавать теплые шапки. Акция приурочена ко Дню матери, который отмечается 24 ноября, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Банкомама» будет не только проводить разные денежные операции, но и общаться с клиентами, например предлагать надеть шапку, чтобы порадовать свою маму», — говорится в релизе.

Получить шапку в подарок смогут клиенты и других отделений Райффайзенбанка в Москве. Для этого нужно поздравить свою маму в любой социальной сети с хештегом #банкомама и показать публикацию сотруднику банка. Всего «Банкомама» планирует раздать около 1 тыс. шапок.



«Хотелось напомнить нашим клиентам об их мамах, чтобы они не забыли их поздравить, и лишний раз поблагодарить за ту заботу и любовь, что мамы дарят им каждый день. Ну и на улице уже достаточно холодно — шапка, правда, пригодится!» — сказала руководитель отдела розничных продаж Райффайзенбанка в Москве Екатерина Абрамова.

