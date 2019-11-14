Банк «Уралсиб» предлагает новый комплексный вклад «На все сто» для владельцев индивидуальных инвестиционных счетов ( ИИС ), открытых в управляющей компании «Уралсиб». Вклад можно открыть до 19 декабря 2019 года включительно в любом отделении банка, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Минимальная сумма вклада и неснижаемый остаток составляют всего 1 рубль, максимальная — 1 000 001 рубль. Срок вклада — 100 дней. Ставка по вкладу составляет 8,5% годовых. Если сумма вклада превысит 1 000 001 рубль, ставка на сумму превышений над максимальной составит 3% годовых.

Предусмотрены дополнительные взносы, они принимаются до 19 декабря 2019 года включительно. Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет. Досрочное востребование вклада производится по ставке до востребования (0,01% годовых).

Для открытия вклада «На все сто» необходимо: