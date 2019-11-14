Связь-Банк предложил услугу для держателей платежных карт международной платежной системы UnionPay по оплате товаров и услуг в POS-терминалах торгово-сервисных предприятий — партнеров банка, говорится в сообщении финучреждения.



«Прием платежных карт UnionPay реализован в том числе посредством бесконтактной технологии QuickPass с помощью NFC-чипа. Сейчас партнеры Связь-Банка принимают к оплате карты платежных систем «Мир», Visa, Masterсard, JCB, Diners Club International, American Express», — отмечается в релизе.

Согласно исследованию компании RBR, к концу 2018 года на долю UnionPay приходилось 45% пластиковых карт, находящихся в обращении во всем мире. В партнерстве с более чем 2 тыс. финансовыми институтами UnionPay позволяет использовать карты для оплаты товаров, услуг и снятия наличности в 177 странах мира, напомнили в Связь-Банке.