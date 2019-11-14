Все граждане, не использовавшие средства материнского капитала, могут рассчитывать на индексацию оставшейся суммы с 1 января 2020 года. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Пенсионного фонда России.

«Вне зависимости от того, получала ли семья единовременную денежную выплату или ежемесячную денежную выплату из средств материнского капитала, остаток средств будет проиндексирован в 2020 году», — сказали в фонде.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее сообщила, что материнский капитал будет проиндексирован с 1 января 2020 года на 3,8%. Вместо нынешних 453 тыс. рублей сумма маткапитала увеличится до 466 тыс. рублей.

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов ранее сообщил, что порядка 1,5 трлн рублей из средств материнского капитала не использованы гражданами, которые имеют сертификат.