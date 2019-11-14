Кредпромбанк снизил ставки по вкладам. Доходность депозита «Срочный стандарт» (от 50 тыс. рублей) составит 5,9—6,3% годовых (ранее — 6,25—6,85%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Идеал» (от 100 тыс. рублей) открывается под 5,5—6,35% годовых (вместо 6—6,7%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Срок депозитов составляет 91, 181, 240, 367 и 734 дня. По обоим вкладам возможны дополнительные взносы. По вкладу «Идеал» предусмотрены расходные операции.