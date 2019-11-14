Рост среднего размера потребительских кредитов на 10% (до 183 тыс. рублей) за январь — сентябрь по сравнению с аналогичным периодом 2018 года произошел на фоне снижения банками процентных ставок, сообщили ТАСС в бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс».

По данным организации, за три квартала банки выдали на 6% (12,2 млн рублей) потребительских кредитов больше по сравнению с тем же периодом годом ранее. Объем кредитов достиг 2,23 трлн рублей, показав рост на 16,2% за отчетный период.

«Рост связан с активностью банков и потребителей на рынке. Структурное несоответствие между изменением количества и сумм кредитов обусловлено тем, что кредиторы стимулируют потребителей получать более крупные суммы потребительских кредитов за счет более низкой процентной ставки по ним. Так, средняя сумма кредита выросла со 167 тысяч рублей по итогам девяти месяцев 2018 года до 183 тысяч рублей», — приводит пресс-служба слова главы БКИ Олега Лагуткина.

По его мнению, средняя сумма потребительского кредита до конца года останется на текущем уровне с минимальными отклонениями, что связано с регуляторной активностью на рынке.