Банк «Курган» понизил ставки по трем вкладам. «Рантье» (от 500 тыс. рублей на 370 дней) открывается под 6,2% годовых (вместо 6,5%). Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

Доходность «Срочного» (от 1 тыс. рублей) составит 5,3—5,9% (ранее — 5,3—6,3%), а «Накопительного» (от 3 тыс. рублей) — 5,1—5,7% годовых (прежде — 5,1—6,1%). Сроки депозитов: 95, 185, 370 и 750 дней. Проценты выплачиваются в конце срока.

Дополнительные взносы предусмотрены для депозита «Накопительный».