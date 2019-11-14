Для предпринимателей и владельцев бизнеса в чат-боте Сбербанка появилась новая возможность дистанционно резервировать счет. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Бот проверяет введенные клиентом данные как во внешних общероссийских базах (например, ЕГРЮЛ), так и во внутрибанковских. Открытие счета происходит мгновенно: клиент получает все необходимые реквизиты и может воспользоваться счетом для приходных операций сразу после процедуры резервирования. Остается только принести оригиналы документов в офис банка или вызвать клиентского менеджера.

Чат-бот обрабатывает около 20 тыс. обращений в месяц, это более 15% общего потока обращений в чат.