ВТБ с 17 ноября намерен начать тотальный перевод клиентов с СМС-информирования на push-уведомления, рассылаемые через Интернет. Как сообщил газете «Коммерсант» руководитель департамента цифрового бизнеса банка Никита Чугунов, перевод будет произведен в два этапа. До конца месяца будут переведены в пилотном режиме на push-уведомления 300 тыс. клиентов — пользователей мобильного банка, в декабре — все остальные клиенты.

ВТБ с 17 ноября намерен начать тотальный перевод клиентов с СМС-информирования на push-уведомления, рассылаемые через Интернет. Как сообщил газете «Коммерсант» руководитель департамента цифрового бизнеса банка Никита Чугунов, перевод будет произведен в два этапа. До конца месяца будут переведены в пилотном режиме на push-уведомления 300 тыс. клиентов — пользователей мобильного банка, в декабре — все остальные клиенты.

На сегодняшний день из 6,5 млн клиентов ВТБ с мобильным банком получают push-уведомления 4,4 млн человек.

По данным банка, в настоящее время 30% сообщений о трансакционном трафике составляют push-уведомления. В результате смены канала информирования в банке надеются сэкономить порядка 1 млрд рублей до конца года.

В ВТБ обещают учесть ошибки банков, массово внедривших push-уведомления раньше. По словам Чугунова, уже сейчас push-сообщения сохраняются за весь период и доступны в офлайне. Если во время трансакции отсутствует Интернет, банк направит подтверждающее трансакцию СМС-сообщение, а при подключении к Сети информация будет продублирована в хранилище push-уведомлений. Кроме того, банк не планирует увеличивать стоимость СМС, они останутся бесплатными для зарплатных клиентов, и вернуться к ним можно будет в любой момент. При этом СМС с информационными сообщениями о размере и сроке платежа по кредитной карте банк менять на push-уведомления не планирует.



Специалисты по информационной безопасности считают, что вопрос надежности сообщений, рассылаемых через Интернет, пока недостаточно изучен.

Как сообщалось, ряд экспертов ожидают, что банки могут массово перейти на использование мессенджеров вместо сложившейся практики информирования клиентов с помощью СМС- и push-уведомлений.

