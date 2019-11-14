Житель Подмосковья нападал в столице на банковских клиентов при снятии ими денег из банкомата. Об этом сообщается на сайте Главного управления МВД по Москве.

В отдел полиции обратилась 47-летняя жительница столицы. Женщина рассказала, что когда она находилась у устройства самообслуживания одного из банков на улице Санникова, к ней сзади подошел неизвестный мужчина и, угрожая предметом, похожим на нож, потребовал передать ему деньги, которые она сняла с банковской карты. После того как женщина выполнила требование злоумышленника, он скрылся в неизвестном направлении.

Сотрудники уголовного розыска УВД по Северо-Восточному административному округу Москвы совместно с коллегами из ОМВД по району «Отрадное» задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 33-летний житель Московской области. Нож был изъят.

Возбуждено уголовное дело о разбое. Фигурант заключен под стражу.

Согласно информации, представленной им в ходе допроса (соответствующие видеоматериалы выложены вместе с сообщением МВД ), инцидент произошел возле Сбербанка 31 октября в вечернее время. Нападавший похитил у жертвы 70 тыс. рублей. Он также сообщил о другом подобном случае, имевшем место несколькими днями позже: тогда ему удалось завладеть суммой в 2 тыс. рублей. Фигурант рассказал полиции, что в данный момент не работает и пошел на преступления, так как нуждался в деньгах. По его собственному признанию, ранее он отсидел 12 лет за убийство. Мужчина уточнил, что во время нападений был трезв, и заявил полиции, что раскаивается в содеянном.



Полиция проводит мероприятия для выявления дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного и просит обращаться пострадавших граждан (контактные телефоны приводятся в сообщении).