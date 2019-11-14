Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров и член Совета Федерации Николай Журавлев внесли в Госдуму законопроект о распространении налогового режима для самозанятых на регионы-доноры и города-миллионники с 1 января 2020 года. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.



В настоящее время эксперимент по внедрению так называемого налога на профессиональный доход (НПД, налоговый режим для самозанятых) проводится в четырех субъектах РФ — Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан. Проводимый Федеральной налоговой службой мониторинг показывает, что особенности этого режима — упрощенный порядок регистрации без необходимости посещения налогового органа, освобождение от использования контрольно-кассовой техники, отсутствие какой-либо отчетности перед государственными органами, комфортные размеры налоговых ставок — оказались востребованы налогоплательщиками, ранее не уплачивавшими налоги, отмечают авторы законопроекта.

«Первые итоги эксперимента позволяют утверждать, что на сегодняшний день данный налоговый режим обеспечивает решение основной задачи его введения — создание стимулов для выхода людей из тени», — говорится в пояснительной записке.



Законопроект предлагает включить с 1 января 2020 года в перечень регионов — участников эксперимента субъекты РФ — доноры, которые не получают дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, а также регионы, в состав которых входят города с населением свыше 1 миллиона человек, т. е. субъекты РФ, которые «не будут рассматривают налоговый режим НПД как источник дополнительных доходов». Речь идет о Санкт-Петербурге, Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, Красноярском и Пермском краях, Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, Ямало-Ненецком автономном округе, а также Республике Башкортостан.

По результатам анализа реализации эксперимента за 2019 год необходимо оценить возможность и целесообразность расширения эксперимента с 1 июля 2020 года на все субъекты РФ, указывают авторы документа.