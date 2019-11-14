«Опора России» выступила с инициативой внедрения в законодательство понятия «невозвратный тариф» для отелей. Об этом говорится в перечне инициатив, сформулированных организацией для включения в план «Трансформация делового климата» (разработкой плана занимается Минэкономразвития). Помимо профильного министерства предложения отправлены в Ростуризм и Роспотребнадзор, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на имеющуюся в его распоряжении копию письма.

Вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников пояснил, что все адресаты должны будут ответить в срок до 1 декабря, предложения будут доработаны с учетом их комментариев и направлены в правительство.

Сейчас в системах онлайн-бронирования существует возможность применения средствами размещения невозвратных (non-refundable) тарифов, но по факту законодательство их запрещает, объясняют в «Опоре России». По закону «О защите прав потребителей» гости могут отказаться от исполнения договора в любой момент, возместив исполнителю размер фактически понесенных расходов, которые должны быть подтверждены. А по правилам предоставления гостиничных услуг в случае незаезда гостя плата с него может быть снята не более чем за одни сутки.

Отельеры отмечают сложность документального подтверждения суммы понесенных затрат при незаезде гостя и указывают, что, хотя многие неприехавшие гости не обращаются за возмещением средств, в случае обращений им, как правило, возвращают деньги без суда. При этом стоимость потенциального возврата закладывается в цены. По мнению экспертов, стоимость номеров по законодательно утвержденным невозвратным тарифам могла бы быть ниже на 20—30%.

По аналогии с рынком авиа- и железнодорожных перевозок «Опора России» предлагает сохранить за потребителем право на получение назад денег по невозвратной брони при наступлении крайних обстоятельств.



На днях сообщалось , что Федеральная антимонопольная служба, проведя проверку после жалобы «Опоры России» на применяемую сервисом бронирования гостиниц Booking.com политику ценового паритета (в соответствии с ней в договоре прописывается условие, по которому отель не может устанавливать в других сервисах более низкую, чем на Booking.com, стоимость номеров с теми же датами заезда и условиями бронирования, а также не может продавать номера дешевле на своих сайтах), усмотрела в этой ситуации признаки нарушения антимонопольного законодательства и предписала агрегатору прекратить такие действия.