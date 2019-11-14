Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях вновь снизилась, составив по итогам первой декады ноября около 6,17% против 6,36% за третью декаду октября. Последние данные мониторинга максимальных ставок крупнейших банков опубликованы в пятницу на сайте Банка России.

Максимальная ставка по вкладам росла на протяжении более чем полугода начиная с августа 2018-го, но после локального пика в середине марта этого года стал очевиден перелом тренда.

Сейчас показатель находится на самом низком уровне с первой декады июня 2018 года, когда было зафиксировано наименьшее за всю историю наблюдений ЦБ (с середины 2009 года) значение максимальной ставки — 6,05%.

На пиковой отметке в 15,635% максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам находилась в конце декабря 2014 года — после резкого повышения Центробанком ключевой ставки (сразу на 6,5 процентного пункта, до 17% годовых) для стабилизации ситуации на валютном рынке.

Банк России в этом году четыре раза снижал ключевую ставку. В июне , июле и сентябре регулятор отнимал от ставки по 0,25 п. п., а в конце октября уменьшил ее сразу на 0,5 п. п. до текущего уровня 6,5%. До этого регулятор в последний раз снижал ключевую ставку в марте 2018-го. Изменение ключевой ставки зачастую заставляет кредитные организации пересмотреть свои ставки по депозитным и кредитным продуктам.

В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения на текущий момент входят Сбербанк , Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Альфа-Банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

Объектом особого внимания ЦБ являются случаи превышения кредитными организациями максимальной ставки топ-10 банков более чем на 2 п. п. (в период с конца декабря 2014 года по конец ноября 2017-го допускалось превышение на более существенную величину — 3,5 п. п.).



Кроме того, ЦБ рассчитывает среднее значение максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения, — базовый уровень доходности вкладов. К этому уровню с середины 2015 года привязан размер взносов в фонд страхования вкладов (см. значения, установленные в качестве ориентира на ноябрь ).