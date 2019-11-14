Клиенты Связь-Банка могут без комиссии снимать деньги и вносить наличные на карты (кроме карт JCB) в сети банкоматов и платежных устройств банка-партнера ПСБ (Промсвязьбанк), сообщает пресс-служба кредитной организации.

Также снять наличные без комиссии с использованием карты (кроме карт JCB) возможно в отделениях ПСБ.



Кроме того, бесплатно снять наличные клиенты Связь-Банка могут с карт Visa, MasterCard, «Мир» в банкоматах банков ВТБ, Альфа-Банк и Газпромбанк.