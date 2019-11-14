Сергей Хачатуров, который владел более чем половиной акций «Росгосстраха», фактически подарил активы на 90 млрд рублей. Об этом заявил в интервью газете «Коммерсант» бывший президент «Росгосстраха» Данил Хачатуров, впервые комментируя уголовные дела против брата.

Как напоминает «Коммерсант», в Дорогомиловский райсуд Москвы поступило уголовное дело бывшего акционера «Росгосстраха» Сергея Хачатурова, обвиняемого ФСБ в хищении пакета акций стоимостью 6 млрд рублей при передаче страховой компании финансовой группе «Открытие» в 2017 году, а недавно было возбуждено уголовное дело, касающееся еще нескольких сделок, проведенных бывшим руководством «Росгосстраха».

Так, в уголовном деле Сергея Хачатурова говорится, что при передаче «Росгосстраха» банку «Открытие» он незаконно оставил у себя примерно 3,6% акций компании, которые затем продал, а полученные деньги присвоил, указывает газета.

«Обвинение изначально звучало абсурдно, поскольку если исходить из него, то Сергей похитил свое собственное имущество», — ответил на это брат обвиняемого. По его словам, ситуация выглядела так: «Сергей Хачатуров через две компании — «РГС-Капитал» и «РГС-Активы» — владел 54% акций большого «Росгосстраха». Капитализация этого пакета, исходя из котировок Московской биржи, на тот момент составляла более 90 миллиардов рублей. Это была ничем не обремененная его собственность. Большое соглашение между группами «Росгосстрах» и «Открытие» от 26 июля 2017 года, регулировавшее процесс объединения активов, предусматривало передачу 50% плюс одной акции. Эту сделку одобрил Центральный банк. Она полностью устраивала тогдашнего владельца банка «Открытие» Вадима Беляева. Сделка была безденежной. Фактически Сергей активы на 90 миллиардов подарил, поскольку он не получил при этом ни копейки в денежной форме. А те обязательства, которые приняло на себя «Открытие», не были исполнены. Как можно было при этом что-то похитить, я не знаю».

«Желание получить подарок побольше понятно, но для этого нужно юридическое основание. Такого основания не существует. Каким образом обвинение будет доказывать в суде, что имело место хищение, трудно представить», — сказал Данил Хачатуров.

Он подтвердил, что в подготовке сделки с обеих сторон участвовали зарубежные (английские) юридические компании, «чтобы все действия соответствовали самым высоким стандартам», а сама сделка готовилась около года. «Следствие ее проигнорировало, поскольку достаточно одного часа на ее изучение, чтобы понять, что с нашей стороны сделка исполнена на 100%, — считает Данил Хачатуров. — Важно, что до уголовного дела никто не подвергал эту сделку сомнению».

По его словам, ЦБ не только одобрил сделку в 2016 году, но и отслеживал ее в постоянном режиме. От банка ее подписывал Вадим Беляев, «но он никаких претензий по ней не высказывает и по сей день, хотя, по логике следствия, обманули именно его», а инициатор расследования Михаил Задорнов (глава банка «Открытие» и председатель совета директоров «Росгосстраха») «к сделке никакого отношения не имел».

«Получив контрольный пакет РГС, банк «Открытие» взял на себя ряд различных обязательств. В связи с некоторыми из них сейчас идут судебные разбирательства. Если вам не нравится сделка, нужно или развернуть ее вспять, вернув полученное, или выполнить обязательства по соглашению. Из нежелания делать ни того, ни другого и появляются все эти выдуманные дела», — представил Данил Хачатуров свое видение ситуации.

Относительно еще одного уголовного дела , о возбуждении которого стало недавно известно (сообщалось, что из-за сделок РГС перед передачей акций «Открытию» страховщику был причинен ущерб более чем на 1,3 млрд рублей), Данил Хачатуров отметил, что узнал о нем из СМИ. «Насколько я знаю, на данный момент в нем конкретных имен нет, со мной по этому поводу никто из правоохранительных органов пока не общался», — сказал он.

При этом он заметил, что по двум из трех сделок, о претензиях МВД по которым сообщали СМИ, прошли суды, и они были признаны законными, а по третьей спор дошел до кассации, которая отменила решения и вернула дело в суд первой инстанции. «Постановление кассации обжаловано в президиуме Верховного суда, будем ждать результата», — уточнил Хачатуров.

Относительно этого третьего спора, еще не завершенного в судебном порядке, информагентство РБК со ссылкой на материалы правоохранителей разъясняло, что 16 августа 2017 года компания «Капитал Ре», входящая в «Росгосстрах», внесла в уставный капитал ООО «РГС Мед-Инвест» сеть поликлиник «Медис» в обмен на 2,89% долей ООО. По версии следствия, такой обмен «явно не соответствует размеру вклада в уставный капитал»: компания «Медис» была прибыльной, а «РГС Мед-Инвест» не осуществлял финансово-хозяйственной деятельности и с 2013 года получал чистый убыток. В результате такого неравноценного обмена компания «Капитал Ре» утратила фактический контроль над сетью клиник, что причинило обществу ущерб в размере не менее 800 млн рублей.



Данил Хачатуров рассказал, что «уже в самом начале разбирательства по «Медису» было предложение выкупить этот небольшой трехпроцентный пакет по цене, заявленной в претензии, то есть развернуть сделку назад и вернуть каждой из сторон их имущество... Та сторона взяла месяц раздумий и не дала никакого ответа». По его мнению, вторая сторона спора «преследует какую-то иную цель, а не ту, что указана в иске. Вот отсюда и появляются новые уголовные дела». «Их цель — неисполнение своей части обязательств при помощи подталкивания судебных решений силовыми методами», — заключил собеседник газеты.