Такой характеризующий благосостояние пенсионеров показатель, как коэффициент замещения, то есть отношение пенсии к зарплате в последний год работы, будет расти в ближайшие пять лет за счет повышенной индексации пенсий, однако после 2024 года для россиян с минимальными и низкими зарплатами он будет снижаться. К таким выводам пришли экономисты РАНХиГС Юрий Горлин, Виктор Ляшок и Алла Салмина в своем исследовании «Индикаторы достаточности уровня пенсий: международные подходы и предложения для России», сообщает информагентство РБК , в распоряжении которого есть материал.

Как отмечают эксперты, страховая пенсия должна решать три задачи: компенсировать заработок, утрачиваемый в связи с прекращением работы после выхода на пенсию; обеспечить баланс между доходами неработающих пенсионеров и работающих граждан; защитить от бедности в старости. Коэффициент замещения позволяет наиболее адекватно оценить, насколько пенсии справляются с двумя первыми функциями. Прогнозируя динамику показателя, эксперты использовали четыре сценария: для работников, получавших минимальную зарплату (на уровне федерального МРОТ), среднюю зарплату, медианную зарплату (50% работников получают ниже, а 50% — выше нее) и, наконец, высокую (в два раза превышающую среднюю).

По оценкам экономистов, сейчас коэффициент замещения наиболее высок у получателей минимальных зарплат, ниже всего — у наиболее высокооплачиваемых работников. К 2018 году пенсия замещала около 74% зарплаты у получателей МРОТ, 42% — у получателей медианной зарплаты, 35% — у получателей средней зарплаты, 22% — у получателей высоких зарплат. Коэффициент замещения эксперты определяют как отношение суммы размеров страховой пенсии по старости и накопительной пенсии к среднемесячной заработной плате в год выхода на пенсию за вычетом НДФЛ (13%).

Согласно прогнозам авторов исследования, в 2019—2024 годах соотношение пенсий и зарплат для всех четырех сценариев будет расти за счет превышающей прогнозную инфляцию индексации страховых пенсий, закрепленной в законе о пенсионной реформе. Однако с 2025 года ситуация изменится.

У россиян, зарабатывающих на уровне МРОТ, коэффициент замещения снизится к 2050 году с 74% до 53%. У получателей медианных зарплат показатель уменьшится с 42% до 39% к тому же времени. Для средних зарплат показатель не изменится. Для высокодоходных групп работников коэффициент замещения возрастет с 22% до 31%.

В соответствии с законом о пенсионной реформе, в 2020 году индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров составит 6,6%, в 2021-м — 6,3%, в 2022-м — 5,9%, в 2023 году — 5,6%, в 2024-м — 5,5%. За счет этого предполагается добиться того, что пенсии неработающих пенсионеров будут расти в среднем на 1 тыс. рублей и превысят 20 тыс. к концу 2024 года.

Но с 2025 года подход будет другим: страховые пенсии снова станут ежегодно увеличиваться с 1 февраля на инфляцию предыдущего года, их дополнительная индексация с 1 апреля будет возможна в том случае, если среднемесячная номинальная зарплата за предыдущий год росла быстрее инфляции (например, если номинальные зарплаты выросли на 6%, а потребительские цены — на 4%, то дополнительная индексация в апреле составит 2%).

Экономисты ожидают, что после 2024 года индексация страховых пенсий будет отставать от роста зарплат. По официальному прогнозу правительства до 2036 года, номинальные зарплаты с 2025 года будут расти на 6,7—6,9% ежегодно.

В августе 2019 года среднемесячная зарплата в России составила почти 45 тыс. рублей, пенсия — 14,2 тыс. Коэффициент замещения в августе равнялся 31,5%.



Согласно рекомендациям Всемирного банка, для работника, имевшего медианную зарплату и полный страховой стаж (для России это около 35—40 лет для мужчин и 30—35 лет для женщин), минимальное нормативное значение коэффициента замещения за счет страховых выплат должно быть около 40%, отмечают экономисты.