Семь из 15 банков, которые находятся в топе по выдаче ипотечных кредитов, опустили ставки на ипотеку ниже 9%. Об этом сообщается в исследовании «ДОМ.РФ» и FrankRG.

За период апрель—ноябрь 2019 года все крупнейшие ипотечные банки последовательно снижали ставки, в среднем на 1,3 п.п. на новостройки и на 1,45 п.п. на готовое жилье.

Банк ДОМ.РФ первым установил ставку на уровне 8,9% для широкого круга заемщиков, а с конца октября снизил ее до 8,7% — целевого уровня нацпроекта на 2020 год.

Паспортом национального проекта «Жилье и городская среда» предусмотрено, что средний уровень ставок в 2019 году должен составить 8,9%, в 2020 году — 8,7%. Несмотря на то, что по данным Банка России средняя ставка выдачи ипотеки за первые три квартала 2019 года составила 10,2% (9,7% в сентябре), текущие ставки предложения ведущих ипотечных банков уже находятся на уровне целевых показателей будущего года.

«ДОМ.РФ» ожидает, что уже по итогам января-февраля 2020 года средние ставки выдачи достигнут минимальных значений за всю историю наблюдений, а по кредитам на новое жилье могут впервые упасть ниже 9% уже в 2019 году.