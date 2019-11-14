Дорогомиловский суд Москвы получил материалы уголовного дела в отношении бывшего совладельца страховой компании «Росгосстрах» Сергея Хачатурова и экс-акционера Росгосстрах Банка Надежды Клепальской, обвиняемых в мошенничестве и легализации похищенного в особо крупном размере, а также присвоении и растрате имущества.



«В Дорогомиловский районный суд поступили материалы уголовного дела в отношении обвиняемых Хачатурова и Клепальской. Дело передано судье Ольге Быковской, дата его рассмотрения пока не назначена», — сообщили агентству в суде.

Басманный суд Москвы 9 октября согласился с ходатайством защиты обвиняемого о передаче дела по подсудности в Дорогомиловский районный суд. По словам адвоката Хачатурова Алексея Мельникова, представители прокуратуры категорически возражали против удовлетворения ходатайства. Причиной возражениям гособвинения, считает защитник, «неправильное понимание следствием и прокуратурой природы такого вида имущества, как ценные бумаги, и неправомерное вмешательство уголовной юстиции в имущественные вопросы, относящиеся к гражданскому праву».

Хачатуров и Клепальская были задержаны в Москве весной прошлого года. Изначально бизнесмену вменялась ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата»), но в августе 2018 года обвинение было переквалифицировано на ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), максимальный срок наказания по которой составляет 10 лет лишения свободы. В декабре 2018 года Хачатуров был также обвинен в легализации доходов, полученных преступным путем организованной группой (ст. 174.1 УК РФ). По данным следствия, которое вела ФСБ России, Хачатуров растратил или присвоил собственное же имущество (ценные бумаги) на сумму более 1 млрд рублей в компании, где он, по словам адвоката, был собственником и генеральным директором в 2017 году.

Следствие оценивает ущерб от действий Хачатурова и сестры экс-главы совета директоров Росгосстрах Банка Светланы Клепальской — Надежды ООО «РГС активы», которое признано потерпевшей стороной, более 7 млрд рублей. По версии следствия, фигуранты дела «сформировали преступный умысел» и в 2017 году реализовали акции ПАО «Росгосстрах», которыми распоряжалось принадлежащее самому Хачатурову ООО «РГС Активы», а полученные средства похитили. Весной этого года Хачатурову добавили совершение преступления по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).