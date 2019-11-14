Инвесторы за неделю по 13 ноября добавили в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), 200 млн долларов против притока в 120 млн неделей ранее. Об этом говорится в обзоре компании BCS Global Markets со ссылкой на данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств.

«Чистые притоки в российские активы за счет фондов акций и облигаций совокупно составили 200 миллионов долларов против 120 миллионов долларов на предыдущей неделе», — говорится в обзоре.

Баланс по фондам, специализирующимся исключительно на российском рынке (russia-dedicated funds), по итогам недели сложился положительным — 60 млн долларов против оттока в 20 млн неделей ранее.

«Мы отмечаем продолжающиеся неплохие притоки в фонды акций и облигаций. Фонды с фокусом на Россию, наконец, также начали получать новые деньги (однако речь идет в первую очередь о ETF), что должно поддержать рыночные настроения в краткосрочной перспективе», — говорится в обзоре BCS Global Markets.