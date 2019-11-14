Чистая прибыль АО «ДОМ.РФ» в соответствии с международным стандартом финансовой отчетности МСФО за девять месяцев 2019 годасоставила 16,1 млрд рублей, увеличившись на 6,2 млрд рублей или 63,1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Об этом говорится в пресс-релизе организации.



Согласно отчету, рентабельность собственных средств достигла 15,1% по сравнению с 12,4% за аналогичный период прошлого года. Портфель ипотечных активов составил 511,6 млрд рублей, увеличившись с начала года на 20,7 млрд рублей или 4,2%.

Достаточность собственных средств по состоянию на 30 сентября 2019 года составила 16,5%, не изменившись по сравнению с 31 декабря 2018 года.

«Ключевой приоритет «ДОМ.РФ» — поддержка рынка жилищного строительства и ипотечного кредитования в условиях перехода от долевого строительства к проектному финансированию, — говорится в комментарии генерального директора «ДОМ.РФ» Александра Плутника. — На сегодняшний день уже 23,1 млн кв. метров жилья строится с использованием счетов эскроу — около 20% от общего объема жилищного строительства».