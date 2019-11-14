Банки, выдавая новые кредиты физлицам, не могут превышать среднерыночные значения ПСК более чем на треть.
Банк России определил среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) за период с 1 июля по 30 октября 2019 года, применяемые в качестве ориентиров для соответствующих договоров, которые финансовые организации будут заключать с физическими лицами в I квартале 2020 года. Во всех категориях кредитов зафиксирована неоднородная динамика ПСК, свидетельствуют данные регулятора.
В частности, в III квартале по сравнению со II кварталом текущего года понизилось значение ПСК по кредитам на новые автомобили, а на подержанные — выросло. Здесь и далее случаи роста ПСК обозначены в таблицах жирным шрифтом.
Потребительские кредиты на цели приобретения автотранспортных средств с залогом автотранспортного средства
|
Автотранспортное средство
|
Средняя ПСК за II квартал 2019 года, %
|
Средняя ПСК за III квартал 2019 года, %
|
С пробегом до 1 тыс. км
|
12,96
|
12,857
|
С пробегом свыше 1 тыс. км
|
17,603
|
18,301
Потребкредиты с в категории от 30 тыс. до 300 тыс.и самым большим (свыше 300 тыс.) лимитом кредитования подешевели, но для кредитов с самым маленьким лимитом наблюдалось повышение средней ПСК.
Потребительские кредиты с лимитом кредитования (по сумме лимита кредитования на день заключения договора)
|
Размер лимита, руб.
|
Средняя ПСК за II квартал 2019 года, %
|
Средняя ПСК за III квартал 2019 года, %
|
До 30 тыс.
|
21,76
|
21,816
|
от 30 тыс. до 300 тыс.
|
23,147
|
22,275
|
Свыше 300 тыс.
|
22,283
|
21,806
В POS-сегменте (целевые потребительские кредиты без обеспечения в торговых точках) значения ПСК в основном снизились, а рост зафиксирован по длинным (на срок более года) кредитам в размере до 30 тыс. рублей.
Целевые потребительские кредиты (займы), предоставляемые путем перечисления заемных средств торгово-сервисному предприятию в счет оплаты товаров (услуг) при наличии соответствующего договора с ТСП (POS-кредиты) без обеспечения
|
Размер лимита, руб.
|
Средняя ПСК за II квартал 2019 года, %
|
Средняя ПСК за III квартал 2019 года, %
|
Кредиты сроком до года
|
До 30 тыс.
|
17,93
|
16,13
|
От 30 тыс. до 100 тыс.
|
17,843
|
16,77
|
Свыше 100 тыс.
|
17,578
|
16,851
|
Кредиты сроком свыше года
|
До 30 тыс.
|
12,456
|
13,139
|
От 30 тыс. до 100 тыс.
|
13,327
|
12,966
|
Свыше 100 тыс.
|
13,96
|
13,448
В категории нецелевых потребительских кредитов, целевых без залога (кроме POS-кредитов) и кредитов на рефинансирование в основном отмечено снижение средней ПСК, однако большие краткосрочные кредиты (на срок до года в сумме более 300 тыс. рублей) подорожали.
Нецелевые потребительские кредиты, целевые потребительские кредиты без залога (кроме POS-кредитов), потребительские кредиты на рефинансирование задолженности
|
Размер лимита, руб.
|
Средняя ПСК за II квартал 2019 года, %
|
Средняя ПСК за III квартал 2019 года, %
|
Кредиты сроком до года
|
До 30 тыс.
|
30,484
|
30,231
|
От 30 тыс. до 100 тыс.
|
17,853
|
16,612
|
От 100 тыс. до 300 тыс.
|
15,902
|
15,743
|
Свыше 300 тыс.
|
10,848
|
11,282
|
Кредиты сроком свыше года
|
До 30 тыс.
|
20,206
|
19,889
|
От 30 тыс. до 100 тыс.
|
19,12
|
18,69
|
От 100 тыс. до 300 тыс.
|
18,286
|
17,957
|
Свыше 300 тыс.
|
15,446
|
14,667
|
Потребкредиты, предоставляемые при условии получения заемщиком регулярных выплат на свой банковский счет
|
16,379
|
14,586
Напомним, что Банк России на заседании в октябре понизил ключевую ставку в четвертый раз до 6,5%. Регулятор также указывал, что сохраняется потенциал для дальнейшего снижения кредитных ставок.
С 1 июля 2015 года банки, выдавая новые кредиты физлицам, не могут превышать среднерыночные значения ПСК более чем на треть. Согласно расчетам ЦБ, в IV квартале текущего года максимально допустимые значения ПСК по кредитам на новые и подержанные автомобили составят 17,143% и 24,137% соответственно, по кредитам с лимитом кредитования — 29,075—29,7%, по POS-кредитам — 17,288—22,468% в зависимости от срока и суммы, по нецелевым, целевым без залога и кредитам на рефинансирование — 15,043— 40,308% в зависимости от срока и суммы, по потребительским кредитам, предоставляемым при условии получения заемщиком регулярных выплат на свой банковский счет, — 19,448%.
С 24 июня 2018 года вступила в силу поправка в закон «О потребительском кредите (займе)», ограничивающая долю одного кредитора при расчете ПСК планкой в 20%.
Центробанк определяет среднерыночные значения полной стоимости потребительского кредита (займа) не только для кредитных, но и для микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов и ломбардов.
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