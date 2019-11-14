Платежная система ««ФедПэй» исключена из реестра ЦБ, свидетельствуют данные регулятора.

Центробанк приказом от 14 ноября исключил из реестра операторов платежных систем с 15 ноября запись об АО «ФедПэй» в качестве оператора одноименной платежной системы. Согласно закону «О национальной платежной системе», в России могут работать только те платежные системы, операторы которых включены в соответствующий реестр ЦБ.

На прошлой неделе Центробанк отдельно сообщал об исключении из состава субъектов платежной инфраструктуры «ФедПэй» Азия-Инвест Банка в качестве расчетного центра системы.

Система «ФедПэй» была включена в реестр 30 марта 2018 года. На тот момент у нее было два расчетных центра: банк «Агора» и РНКО «Единая касса». Согласно данным реестра, АО «ФедПэй» находится по тому же адресу, что и банк «Агора». Напомним, что ключевой собственник банка «Агора» (бывшего Русского Элитарного Банка) Юрий Отрашевский возглавляет совет директоров R-Style Softlab — российского разработчика и интегратора банковского программного обеспечения в составе международного холдинга Asseco Group.



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