Для расчета собственных средств негосударственных пенсионных фондов (НПФ) будут приниматься наиболее качественные и ликвидные активы. Новые требования содержатся в соответствующем указании Центробанка, информация о котором опубликована на сайте регулятора.

Согласно документу, устанавливается запрет на принятие к расчету структурных облигаций. Дополнительно ограничивается доля принимаемого к расчету недвижимого имущества, а также регламентируется порядок принятия к расчету обязательств по долгосрочным договорам аренды.

Также устанавливается срок в 10 рабочих дней для устранения НПФ нарушений требований к минимальному размеру собственных средств, в случае если такие нарушения возникли по причинам, не зависящим от действий фондов.

Указание вступает в силу с 26 ноября 2019 года, норма о снижении доли недвижимости вступает в силу по истечении шести месяцев после официального опубликования.