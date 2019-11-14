В мероприятии приняли участие представители органов муниципальной власти, субъекты малого и среднего бизнеса.

Открывая мероприятие, заместитель руководителя исполнительного комитета Альметьевского района Андрей Подовалов сообщил, что Администрация всегда старается помочь малому бизнесу быть успешным. И одно из главных решений в этом направлении — развитие компетенций: в кадровом делопроизводстве, финансовых, юридических и налоговых вопросах, развитии управленческих навыков.

«Проводя такие мероприятия, мы видим, что тема применения 115-ФЗ и сохранения деловой репутации бизнеса крайне актуальна для предпринимателей», — рассказала директор департамента сопровождения клиентов МСБ Банка ЗЕНИТ Ольга Омельченко. «Добросовестные предприниматели хотят спокойно работать и развивать свое дело. Поэтому при работе с банком для них крайне важно знать, на что банк обращает внимание при проведении платежей», — добавила Ольга Омельченко.

Участники изучили признаки транзитных операций, особенности проведения валютных платежей и причины, по которым стоит отказаться от наличных расчетов с контрагентами. Одним из важных моментов стала пошаговая инструкция по реабилитации бизнеса в рамках 115-ФЗ.

«В конце мероприятия мы получили обратную связь от участников. Для многих из них это был первый опыт взаимодействия с банком, при котором не происходило никаких продаж, а лишь давались практические советы и инструменты для бесперебойного ведения бизнеса», — рассказала директор департамента продаж МСБ Банка ЗЕНИТ Ольга Туманова. Она отметила, что все участники назвали полученную информацию важной и применимой на практике.

Также спикеры напомнили о приближающейся интеграции Банка ЗЕНИТ и АБ «Девон-Кредит». Объединение откроет малому и среднему бизнесу доступ к программам господдержки, клиентам станет доступна расширенная продуктовая линейка, включая лизинг и факторинг.

Первые обучающие семинары по теме «Знать все о 115-ФЗ: защитить свой бизнес от рисков» были запущены Банком ЗЕНИТ летом 2019 года. С тех пор эти мероприятия пользуются высоким спросом у клиентов Банка. Следующий семинар пройдет в Казани 22 ноября 2019 года.