Победителем конкурса Агентства по страхованию вкладов по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам Чувашкредитпромбанка стал Россельхозбанк. Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Выплаты стартуют 18 ноября. Страховое возмещение будет выплачиваться в четырех субъектах РФ: Чувашии, Марий Эл, Москве и Санкт-Петербурге.

Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на компенсации будет размещено 15 ноября на сайте АСВ и 18 ноября в «Российской газете».



Согласно уточненной оценке АСВ, за выплатой страхового возмещения на сумму 2,73 млрд рублей могут обратиться не менее 11,3 тыс. вкладчиков, в том числе 1,4 тыс. малых предприятий, чьи потенциальные требования оцениваются в 311,1 млн рублей ( предварительные оценки составляли 2,8 млрд и 326,7 млн рублей соответственно). В Чувашской Республике за выплатой страхового возмещения на сумму 2,64 млрд рублей могут обратиться не менее 10,9 тыс. вкладчиков, в том числе 1,28 тыс. малых предприятий могут затребовать 287,6 млн рублей.

В АСВ указывают, что у 70% вкладчиков Чувашкредитпромбанка незначительные остатки на счетах. У 400 вкладчиков (1%), включая 75 юридических лиц, сумма вкладов превышает максимальный размер страхового возмещения (1,4 млн рублей). Общая сумма обязательств, не покрытая страховым возмещением, — порядка 560 млн рублей, в том числе около 300 млн по счетам малых предприятий.

Банк России отозвал лицензию у Чувашкредитпромбанка 7 ноября этого года.

